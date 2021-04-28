封測龍頭日月光投控(3711)今（28）日召開線上法說，公布2021年首季自結合併財報，受惠封測業務需求暢旺，本業獲利淡季仍「雙升」，使歸屬母公司稅後淨利85.65億元，雖季減14.7％、但年增達近1.2倍，每股盈餘（EPS）1.99元，雙創歷史第3高。

日月光投控2021年首季集團自結合併營收1194.7億元，季減19.8％、仍年增達22.7％。毛利率18.44％、營益率9.26％，優於去年第四季15.65％、7.55％及去年同期16.59％、6.23％，僅次於2017年第三季、雙創歷史次高。

其中，IC封測首季合併營收737.67億元，季增1.4％、年增達11.42％。毛利率24.41％、營益率13.45％，優於去年第四季22.65％、11％及去年同期20.14％、8.42％，表現均優於集團預期。

電子代工（EMS）首季合併營收476.93億元，雖季減39.74％、仍年增達45.73％。毛利率8.71％，低於去年第四季8.84％及去年同期9.31％，營益率2.79％，低於去年第四季4.38％、優於去年同期2.36％，表現均低於集團預期。

以應用觀察日月光投控首季封測業務，通訊占50％，汽車、消費性電子及其他占36％，電腦14％。電子代工應用方面，通訊占39％、消費性電子33％、工業用14％、電腦及儲存7％、汽車電子5％、其他2％。

(時報資訊)