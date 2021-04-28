第一波取得高資產客戶新財管方案（財管2.0）的上海商銀(5876)，因應環境的改變，特別網羅銀行內外部的菁英，搭配執業會計師，組成絕佳的專業團隊，為高資產客戶提供全方位的優質服務。上海商銀總經理林志宏今天表示，台灣高資產客戶的市場相當龐大，上海銀訂出了3年及5年計畫，上海銀是要和國際型的投銀和私人銀行競爭，台灣的金融機構具有主場優勢，而上海銀行在台商的服務和兩岸三地以及東南亞地區具有相對競爭力。

有別於其他銀行，上海銀行「傳富理財」團隊除了準備專屬於高資產客戶的各類商品之外，更即將於5月13日舉辦第三次的「與宋局長有約」稅務講座，特別邀請財政部台北國稅局宋秀玲局長再次蒞臨，與核心客戶面對面，針對後境外資金回台議題進行探討。

林志宏表示，邀請稅務專家直接與客戶面對面交流，是上海銀回饋高資產客戶的最好方式，過去我們已經舉辦多場座談，未來亦將持續進行，提供解答客戶有關資金回台的議題，上海商銀成立高資產客戶服務團隊的願景，是期許自己能成為幫助台商資金回台、世代傳承規畫的國內第一品牌!

近年來上海商銀掌握市場趨勢，配合政府鼓勵台商資金回流的政策，協同執業會計師，多次拜訪該行北、中、南核心價值客戶，針對其資金運用及資產傳承議題提供諮詢與建議，頗獲這群高資產客戶好評，該行辦理台商資金回台的總件數市占比率超過10%，成效斐然。

林志宏表示，該行針對高資產財管客戶，除了提供「傳富理財」的專業服務，也提供台北市仁愛路VVIP中心尊榮的服務，以及多項優惠服務措施，同時也將加強與香港子行上海商業銀行的合作，提供更多元的國際金融理財產品，以滿足客戶的金融需求。

(時報資訊)