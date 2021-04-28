德意志銀行(Deutsche Bank)第一季轉虧為盈，淨利優於預期；投資銀行業務的堅強實力，抵銷了該行進行中的重整計畫以及新冠傳染病等不利因素。

德意志銀行為2021年描繪出一樂觀景象，稱目前預估今年營收為「基本上持平」；而此前估計為「偏低」。

德銀周三表示，第一季歸屬股東淨利為9.08億歐元(約11.0億美元)，遠優於去年同期的4300萬歐元虧損，亦優於此前分析師預估的近6億歐元淨利。

這是德意志銀行自2014年第一季以來表現最強勁的季度，其固定收益交易業務的營收以及諮詢服務的營收飆升，提升了獲利表現。

執行長索英(Christian Sewing)指出，這些業績讓德銀有信心完成2022年的目標。而新的財報數據對索英來說是好消息，索英兩年前開始了較激烈的重組計劃，為讓銀行恢復獲利，裁員1.8萬人。

投資銀行在去年展現了韌性，協助德銀去年實現小額的獲利，這也讓該銀行在虧損5年後重新實現獲利。而第一季投資銀行業務的稅前獲利大增134%，為15億歐元。

儘管外界對投資銀行的持續繁榮存在疑問，但分析師的預測共識顯示，德意志銀行在2021年將再交出另一次獲利。

(時報資訊)