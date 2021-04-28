大台北新成屋平均公設比已突破35％，創歷史新高。面對虛坪飆高，立法院朝野立委今同聲呼籲，應透過行政手段修正不合理現象，綠委高嘉瑜也抨擊政府不該再讓民眾花大錢買公設。對此，內政部次長花敬群提出清晰的解套方案，他說，消費者不要買就好。

立法院內政委員會今邀請內政部長徐國勇、次長花敬群、營建署長吳欣修，針對「建築物公設合理化、透明化及建物登記簿謄本、實價登錄系統揭露事項配合改善作為」進行專題報告，並備質詢。儘管朝野各黨團壁壘分明，但今天所有質詢立委，一致認為現行公設比不合理。

針對車道面積計入「大公」，讓沒買車位者也得付錢買車道的問題，包括民進黨立委羅美玲、湯蕙禎、莊瑞雄、高嘉瑜；國民黨立委魯明哲、林思銘、江永昌均認為，建商把車道面積劃入全體住戶一同分擔的「大公」，就讓建商刻意將車位坪數畫小，讓沒車位者一同分擔，造成本該是8-12坪才合理的平面車位，在權狀上都變成3-6坪之間，這等於是讓公設坪數更虛。

莊瑞雄就直言，沒買車位的人卻要分擔車道面積，買車位的人買到的車位坪數卻不到6坪，把車道面積灌到大公面積，這樣對嗎？要求內政部、營建署要規範合理公設比，別讓建商繼續在公設比大作文章。

花敬群回應，他認同立委的說法，因此目前確實有在討論如何解決，但衍生的法律細節仍需處理。

對此，民進黨立委張宏陸認為，雖然每個建案型態不同，無法明確訂定公設比該是多少，但政府應對建物設置機電、消防等「基本必要設施」後，會占建物多少的公設比，透過公開這樣的數據，讓民眾心裡有個譜，足以判定建案的公設到底是高還是低。

對此，花敬群說，建築的空間可以換來換去，今天限制了什麼，就可能讓建商把機電設施做大、樓梯做大，「我知道你期待的角度，問題這樣太剛性，會出問題。」

但張宏陸強調，這不是訂出標準，而是讓民眾知道一個建物，在施做法規要求的基本設施後，到底會占房屋多少的公設比，讓民眾心裡有一把尺。花敬群回應，「這要給政府公布，還是給專業人士公布，值得討論。」

對於虛坪飆高的現況，高嘉瑜質詢表示，全世界多數國家都採實坪制，只有台灣人買的每一坪還必須買公設，人家都在改善，到底台灣要走向哪裡？花敬群回應，沒有任何國家是公設不要錢，絕對沒有，「實坪制是自己在說，你說的我不是很清楚。」

高嘉瑜反問「哪個國家的公設說要計價了？」花敬群說，人家賣房子就是把室內面積、外在環境包裝在一起，「你(高嘉瑜)去問日本人、法國人，哪一個不是包裝成套在賣？沒有一個國家是實坪計價，是你把世界趨勢扭曲了。」

面對花敬群否定台灣推動實坪制的可能性，高嘉瑜氣得說，如果台灣公設沒問題，請問今天討論「建築物公設合理化」是在討論什麼？尤其監察院在民國98年也糾正內政部，直指內政部放任虛坪灌水讓民眾花大錢買公設，且主建物、公設價格相同，讓建商有暴利之嫌，怠惰修法罔顧民眾權益，「是我扭曲世界趨勢，還是你(花敬群)扭曲在平行時空？」

對此，花敬群當場回嗆「你說的實坪制，與我們說的是在平行時空」，並強調內政部在這幾年已改了4個部分，現在正針對更重要的內容進行徹底改善；他更說，「公設就是活生生長在那裡啊，你不搭電梯嗎！你不走樓梯嗎！」

高嘉瑜接著說，這幾年在內政部放任下，雙北地區建案公設比不斷創新高，台北市平均一口氣突破35％大關，在內湖甚至有超過50趴的高公設，等於花1千萬有5百萬買公設，民眾怎麼忍受？花敬群回稱，「這也不是內政部在放水啦，這種說法是扭曲，因為地方政府也要負擔責任。」

接著，花敬群更直白地說，「高公設是特殊的狀況，消費者不要去買就好了」。

但高嘉瑜不解的說，如果多數建案都是如此，消費者若有購屋需求，不也得接受購買？花敬群不以為然地說，「哪有這種事情，房子這麼多！我都在理性討論，請你理性討論，不要用責備謾罵的方式，你這樣很難溝通。」

然而，接下來當高嘉瑜呼籲內政部應透過行政手段，明確定義公設、讓公設比能回歸合理化時，花敬群情緒似乎有些失控，當場飆說「你不要這麼惡質的說建商會惡劣的怎麼樣、怎麼樣的啦！我們會把制度規範好，讓事情往前走。」

花敬群甚至說，「你們家沒有機電怎麼做電梯？你把正常的東西說成很惡質，沒機電你上樓用飛的嗎？使用者付費，你不要黑白講，你很難討論。」「我拜託你啦，好好理性討論，不要製造話題，讓社會更衝突，讓正常改革無法推動。」

對此，站在一旁的營建署長吳欣修雖然戴著口罩，但仍不斷搖頭、冷笑，似乎高度贊同花敬群的說法。

面對花敬群的這段回應，民眾黨立委張其祿質詢時就直接說，他不反對公設，畢竟有人就是喜歡宴會廳、喜歡交誼廳，問題是有人根本就不需要這些東西，政府應該導正市場趨勢，讓消費者能清楚了解並做出選擇。對此，花敬群僅回應，委員說的這些，實價登錄網站上都已有這些功能了。

(中時新聞網)