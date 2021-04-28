戰遊網（Wargaming.net）宣布，現代戰車今天正式登場《戰車世界》的家用主機版本《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) ，全球超越2,100萬名家用主機玩家將能於PlayStation®4、PlayStation®5、Xbox One、Xbox Series S〡X等主機上進行跨平台遊玩，體驗加入現代戰車的全新家用主機戰鬥內容。

現代戰車首度於《戰車世界》系列遊戲中推出將帶來全新、更快節奏的遊戲玩法，玩家將能進一步探索全新地圖、全新消耗品，體驗單時代配對系統、3D指揮官以及駕駛20世紀最具代表的現代戰車。

首度發行現代戰車的《第一擊》中，西方聯盟和東方聯盟也將同步登場，兩個聯盟加總有18輛戰車，皆開放讓玩家立即進行研究。西方聯盟以美國戰車為主，包括M46A1 Patton、M47 Patton、M48A5PI Patton、M60’61 Patton、M60A1 Patton、M60A3 Patton、M1 Abrams、M1A1 Abrams與M1A2 Abrams。東方聯盟則以蘇聯戰車為主，包括T-72BM、T-44A、T-54 obr. 1949、Object 165、T-62、T-72A、T-72AV、T-72B與T-72BU。另外還有兩輛加值戰車提供讓玩家進行收藏。

《戰車世界：僱傭兵》執行製作人TJ Wagner表示：「我們很高興為玩家帶來全新戰車與全新設計的地圖！藉由駕駛T42或M1A2 Abrams等戰車，玩家將能在時代之間進行切換，使用新功能與裝載系統來體驗現代戰車，進而強化整體遊戲體驗。 現代戰車可說是《戰車世界：僱傭兵》推出至今最大的改版，也期待與玩家在 《第一擊》展開戰鬥！」

現代戰車還將提供玩家三個不同時期來探索為期50年的冷戰：Post War（1940年代後期至1950年代中期）、Escalation（1960年至1972年）與Detente（1980年代1990年代）。另外，為確保遊戲平衡，冷戰模式的戰鬥配對系統將進行單時代配對，而非跨時代配對。

配合現代戰車的推出，分佈於東南亞、德國、挪威與中東的全新四張地圖也將同步登場，玩家將有機會於比目前二戰地圖大幾乎兩倍的地形中進行戰鬥。

隨著現代戰車的發布與《第一擊》的首度發行，《戰車世界》將於每月定期發布新季與新內容，為Xbox與PlayStation玩家持續帶來不同的遊戲體驗。

(科技)