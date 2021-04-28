國道3號往南下和美匝道，接近中午11點50分，一台載滿廢棄家電的半拖板車駛在彎道時，不小心撞上護欄，車身翻覆，車上廢棄家電用品等，幾乎全砸落車道，國道警察緊急封閉匝道出口往伸港的方向。
國道7隊初步調查，37歲廖姓駕駛半拖板車，載滿了數十台廢棄冷氣等報廢家電用品，南下和美交流道繞，因路幅彎圈，疑似操作不小心，一頭撞上護欄，霎時拖板車的物品，全散落一地，駕駛酒測值0。
警方緊急封閉匝道出口往伸港的方向，直到下午2點30半還在拖吊作業，廖姓駕駛輕微擦傷送沙鹿童綜合檢傷。
(中時 )
國道3號往南下和美匝道，接近中午11點50分，一台載滿廢棄家電的半拖板車駛在彎道時，不小心撞上護欄，車身翻覆，車上廢棄家電用品等，幾乎全砸落車道，國道警察緊急封閉匝道出口往伸港的方向。
國道7隊初步調查，37歲廖姓駕駛半拖板車，載滿了數十台廢棄冷氣等報廢家電用品，南下和美交流道繞，因路幅彎圈，疑似操作不小心，一頭撞上護欄，霎時拖板車的物品，全散落一地，駕駛酒測值0。
警方緊急封閉匝道出口往伸港的方向，直到下午2點30半還在拖吊作業，廖姓駕駛輕微擦傷送沙鹿童綜合檢傷。
(中時 )
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