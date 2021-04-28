搶攻孝親感恩商機，板橋凱撒飯店朋派自助餐推出「5月感恩月」優惠活動，5/1日起至5/31平日週一至週四半自助式午晚餐每位390元起，活動期間凡身分證有「5」即享同桌加點主菜全數半價優惠。同時，即日起朋派自助餐上新菜，週五至週日午晚餐供應「南洋風味嘉年華」全自助式美饌，每位750元起無限享用集結東南亞地區精髓多達80道特色美饌，包括新加坡辣炒螃蟹、泰式火山排骨、香茅烤雞、泰式手工魚餅、新加坡炒板條、南洋參巴醬蝦仁炒飯、馬來加多加多沙拉、湯姆卡蓋湯等。

朋派自助餐推出「南洋風味嘉年華」共規劃六大美食區：「開胃菜與沙拉冷檯區」供應泰式青木瓜沙拉、泰式雞肉冬粉沙拉、馬來加多加多沙拉等多道沙拉料理，為健康無負擔的美食首選。「現作煲仔/鐵板/湯品區」包括新加坡叻沙湯滿足民眾味蕾，還有泰式湯姆卡蓋湯及義式蔬菜湯提供選擇。特別推薦「湯姆卡蓋湯」，又稱椰子雞湯、選用雞骨小火熬煮約2小時成高湯後，再加入菇類、香茅、檸檬葉、南薑等南洋辛香料一同熬煮。起鍋前加入椰奶、檸檬汁及辣油，淺嚐奶香四溢、入喉微辣開胃，鮮香美味令人讚不絕口。

「精選熟食熱鍋區」提供新加坡辣炒螃蟹、新加坡炒板條、南洋參巴醬蝦仁炒飯、印度蕃茄燉羊肉等各式南洋料理餐點。其中推薦「新加坡炒板條」選用帶皮豬五花肉絲與蔥蒜及蛋碎、高麗菜、胡蘿蔔絲、豆芽菜等蔬食與參巴醬、甜醬油及板條一同大火拌炒，起鍋前加入韭菜段即可起鍋。

「大快朵頤肉品區」包括香茅烤雞、泰式火山排骨、泰式手工魚餅及打拋豬等，特別推薦「泰式火山排骨」，選用台灣豬肋排川燙後入鍋與南薑、白蘿蔔、洋蔥、香茅、檸檬葉、淡醬油、魚露等調味料一同燉煮約2小時至軟透。大塊排骨熱氣騰騰香氣撲鼻，主廚將排骨層層推疊立起來，堆砌出壯觀的視覺效果如同一座火山，再淋上結合10多種香料的特製醬汁增添風味。「鮮美時令海鮮區」則是選用當季螃蟹、白蝦、小章魚、淡菜、現切生魚片、握壽司及手捲等日式經典料理。最後「甜點飲料區」則供應各式精選蛋糕、椰子布蕾、斑斕椰奶酪、泰式芒果優格慕斯、椰子千層酥，還有摩摩喳喳、莫凡彼冰淇淋等任君挑選。

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