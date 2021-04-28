竹南中山168青年文創基地是由徐嘉明（左）、莊雅婷（左一）夫婦一手打造，目前另有4位文創女青進駐。（謝明俊攝）

竹南中山168青年文創基地中斷年餘後，28日上午重新開幕，苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興等人到場祝賀。（謝明俊攝）

竹南中山168青年文創基地重新開幕，徐嘉明夫婦感觸良多。（謝明俊攝）

竹南中山168青年文創基地是租用台鐵竹南火車站2號倉庫改建活化而成。（謝明俊攝）

竹南中山168青年文創基地目前展出多位文創女青作品。（謝明俊攝）

竹南中山168青年文創基地目前展出多位文創女青作品。（謝明俊攝）

由苗栗返鄉青年一手打造的竹南中山168青年文創基地，歷經建築物安全疑慮波折，停擺1年多後，28日上午終於重新開幕，目前有5名分屬不同領域的女性文創品牌工作者進駐，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮等人特別前往慶賀，希望創造苗栗外漂青年有更多返鄉創業機會。

竹南中山168青年文創基地幕後推手徐嘉明、莊雅婷夫婦，是國內老牌鐘錶公司的第2代，第1代創辦人陳文淵早在1973年就北上創業，專門代理多國名錶，在北部鐘錶業享有名號。

2019年，徐嘉明夫妻以腕錶文創商品「1多點」參加德國設計獎奪下決賽優勝後，決定回到苗栗老家打造青年文創產業，向台鐵租下竹南火車站2號倉庫，斥資數百萬元整修倉庫，要讓返鄉或是在地的青年有發展文創空間。

2020元月，168青年文創基地開幕，不到1個月，台鐵卻以倉庫建築有安全疑慮，2度發公文給徐嘉明要收回倉庫，徐嘉明夫婦大感錯愕，四處奔走要挽回基地，最後在立委徐志榮的奔走努力下，台鐵允諾以T型鋼梁來補強倉庫，讓基地延宕1年多後，才得重新營業。

竹南中山168青創基地28日上午重新開幕，徐嘉明夫妻感觸良多，包括徐耀昌、徐志榮、竹南鎮長方進興及多位縣議員都到場祝賀，徐耀昌致辭表示，這次揭牌象徵中山168的重生，將成為青年創業基地與苗栗文創工藝交流的平台，竹南地方人才濟濟，有許多有創意的工藝人才，而中山168青創基地，將會成為竹南文創與藝術交流的重要平台。

中山168青年創業基地目前有5位不同領域的藝術文創品牌女青進駐，分別是「解憂鐘錶店」─莊雅婷、「yoko_iroiro刺繡藝術」─郭恕榮、「厚日工作室」─何沛蓉、「你畫」藝術創作工作室─許玄淳、「旋轉陶器 」─涂郁旋。都是苗栗優秀的女性藝術文創家，透過相互交流激盪出多元創意的藝術力，將為老舊倉庫帶來活力新風貌。

(中時 )