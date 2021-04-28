新黨青年軍王炳忠等5人涉共諜無罪 北檢：將上訴 14:472021/04/28 中時 陳志賢 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新黨青年軍王炳忠（左）、侯漢廷、林明正（中）及王父王進步4人，被控與陸生周泓旭共謀，在台發展中共組織，涉嫌違反《國家安全法》，台北地院審理28日判5人均無罪，林表示是自己首次被告，感謝妻子這3年來的陪伴，讓他能夠挺過來。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新黨青年軍王炳忠（中）、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，被控與陸生周泓旭共謀，在台發展中共組織，涉嫌違反《國家安全法》，台北地院審理28日判5人均無罪，王聽判後步出法院，面露微笑。（張鎧乙攝） 新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，被控與陸生周泓旭共謀，在台發展中共組織，涉嫌違反《國家安全法》。台北地院審理近3年，28日判5人均無罪。台北地檢署表示，將提上訴。 香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 檢調約談14人 中國邀南亞5國 視訊談抗疫 (中時 ) #新黨 #青年軍 #王炳忠 #侯漢廷 #無罪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 業務幹部13人交保 08:532021/04/28 社會 核二廠除役廢水卡關 台電告贏新北市府 04:102021/04/27 焦點要聞 國安特勤私菸案將宣判 國安局、華航互推稅賦責任 19:222021/04/27 社會 蔡總統視察中央公園鑿井 中市副市長籲研議紓困措施 15:022021/04/27 政治 所長刪影像滅證分局長丟官 砸中崙派出所黑衣人身份曝光 14:582021/04/28 社會 催公投票及備戰2022 國民黨成立新女力工作委員會 12:492021/04/28 政治 大逆轉 紅火案纏訟15年辜仲諒更二審無罪 10:092021/04/28 社會 新黨青年軍涉共諜 王炳忠侯漢廷等5人全無罪 14:342021/04/28 社會 疫後瘋旅遊 馬祖爆缺位潮 04:102021/04/28 財經要聞 彰化友善校園遊戲場計畫 投入億元力拚年底遊具全面換新 14:562021/04/28 寶島 國務機要費修法 藍營杯葛要求散會 10:352021/04/28 政治 社會熱門新聞 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 所長刪影像滅證分局長丟官 砸中崙派出所黑衣人身份曝光 - 社會 國安特勤舅甥成共諜 刺探馬英九蔡英文行程未遂下場慘 - 社會 - 中央社 竹科工程師爽PO「中500發票」反嗆一句話酸爆真兇 - 社會 新黨青年軍涉共諜 王炳忠侯漢廷等5人全無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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