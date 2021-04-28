新黨青年軍王炳忠（中）、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，被控與陸生周泓旭共謀，在台發展中共組織，涉嫌違反《國家安全法》，台北地院審理28日判5人均無罪，王聽判後步出法院，面露微笑。（張鎧乙攝）

新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，被控與陸生周泓旭共謀，在台發展中共組織，涉嫌違反《國家安全法》。台北地院審理近3年，28日判5人均無罪。台北地檢署表示，將提上訴。

(中時 )