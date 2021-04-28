呂姓男子見程男在臉書分享統一發票中獎喜悅，去年2月10日持朋友的手機掃描螢幕，輸入至「統一發票兌獎」手機APP，500元獎金直接匯入指定帳戶，程男持紙本到便利商店兌獎，遭店員駁斥獎金已經領取，才驚覺已遭人兌獎，士林地檢署依詐欺罪起訴呂男。

程男年2月8日得知自己中了500元統一發票獎，高興地貼臉書「以中過200元、1000元、4000元發票，第一次中500元的發票，真幸運」，並將電子發票證明聯，翻拍後貼在臉書上，分享給自己所有的臉友。

呂男見臉書照片，竟突發奇想向楊女借用手機，利用財政部國稅局的APP軟體，直接掃描發票上的QR Code兌獎，500元獎金在2月10日直接匯入楊女的帳戶，4個月後，程委由妻子到超商兌獎，始知發票獎金已經遭人兌領，發票已作廢無用，因而報警處理。

檢察官根據統一發票中獎清冊查出楊女，再根據楊女供詞確定是呂男掃描QR Code兌獎，並依詐欺罪起訴呂男。

(中時 )