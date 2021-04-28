指揮中心公布案1112活動足跡，遍及活動中心與麵食館。(呂筱蟬攝)

中央流行疫情指揮中心28日公布案1112公共場所活動史，足跡遍及桃園地區，包含平鎮區北興活動中心、懶得煮客家麵食館金陵店、阿曼達舞場及中埔國小，各場所進行緊急大消毒，北興里長莊訓城說，因為資訊不透明，還以為是例行性的消毒，沒想到竟是確診者足跡，如今大家人心惶惶，只能自求多福不要染疫。

北興里活動中心28日大門深鎖，里長莊訓城接獲通知，要展開「例行性消毒」，沒想到竟是確診者曾到訪。他說，案1112公布的4月20日足跡，推判是到活動中心上「輕鬆國標健美恰恰」樂齡課程，消息一出也讓周圍鄰里、商家相當錯愕。

莊訓城說，案1112足跡當天，在活動中心社區國標舞課程，推估確診者應該是學員之一，除了國標舞課外，當天晚上還有劍道課，來上課的學員這麼多，可能接觸者這麼多人，中央竟然隔了一周後才公布確診者足跡，為時已晚實在是太誇張，現在里民每個人都人心惶惶擔心會中鏢。

桃園市議員楊家俍說，與平鎮區公所確認，4月20日的國標舞課程從下午1點半至3點半，當晚還有劍道課程，粗估至少有上百人出入該活動中心，且劍道課從20日迄今，陸續上了3堂課，平鎮區公所已緊急通知學員務必自主健康管理，確保不要成為防疫缺口。

懶得煮客家麵食館金陵店28日則照常營業，店員說下午看新聞才知道確診者曾經來過，他強調，店內每天都有例行性的消毒，28日中午客流量正常，老闆也有接到市府通知，應該這幾天還會有一波大消毒。用餐客人聽聞確診者曾到此大為驚訝，嚇得趕快吃完結帳走人。

(中時 )