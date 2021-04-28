1994年4月14日，台北市河濱公園被民眾發現一個垃圾袋，打開一看，赫然看到裡頭裝有2隻女性手臂，嚇得趕緊通報警方，時任刑事警察局偵二隊隊長侯友宜獲報後，隨即帶著弟兄前往現場調查，翻遍現場就是找不到死者頭顱，無法確認身分，不料隔天桃園一處廢棄工地，又傳出有人發現屍塊，懷疑兩者恐有關聯。

專案小組從死者的尾指畸形、鮮豔指甲油等特徵，推斷被害人可能是在台北市新加坡舞廳擔任舞女的張惠慈，隨即從屍塊採下指紋，再與張女生前使用的茶杯進行比對，發現兩者指紋吻合，這才確認死者身分是她，同時查出張女案發前一天，曾被客人方金義帶出場。

專案小組得到有力線索後，士氣大振，隨即循線將方金義逮捕，但他卻極力否認涉案，警方後來在XX飯店停車場的監視器畫面，發現死者當天確實上了他的車，並在方金義的車上，搜出死者生前配戴的手錶當票，方金義百口莫辯，順利將其羈押，但死者屍塊未全數找回，就不能算是破案。

大批警力在汐止第一公墓搜尋屍塊。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

方金義將死者屍體分屍7塊，屍塊分別丟棄在台北、桃園等5處，儘管凶手已落網，但專案小組仍全力找回死者的全部屍塊，孰料過程曲折離奇，不僅成功找回已被送到焚化爐的頭顱，就連漂出外海的腹臀部，也從桃園外海漂流到北海岸，下半身也在託夢一名檢骨屍後，奇蹟般的找到，彷彿冥冥中早有安排。

專案小組借提方金義，要他供出其他屍塊下落，他坦承把裝有下半身的屍塊丟棄在汐止第一公墓，頭顱丟在中山高汐止交流道前安全島，腹臀部則丟在桃園蘆竹溪洲橋下。但前往汐止公墓搜索找了半天，一無所獲，正當大夥兒準備收隊時，一名撿骨師突然語出驚人說：「昨晚張惠慈來拉我的腳」，然後自告奮勇再搜一次，結果竟真的找到，原來當時連日大雨，屍袋被土石掩埋，僅露出一小段白色繩子，撿骨屍才能一眼發現。

死者遭殺害分屍7塊棄屍，腹臀屍塊從桃園外海一路漂回北海岸，在翡翠灣被尋獲。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

為了尋找死者頭顱，專案小組查訪負責清潔高速公路一對老夫婦，但2人以為撿到的一個黑色垃圾袋，以為是被撞死的狗，就送到三重疏洪道的焚化爐，警方聽到心裡涼了半截，認為頭顱早就被燒掉，豈料當時焚化爐剛好故障，已數週沒燒垃圾，這才順利找回頭顱。

更神奇的是，警方到桃園蘆竹溪洲橋尋找死者腹臀屍塊時，一無所獲，直覺早已被沖到台灣海峽，一度打算放棄，誰知不久後颱風來襲，屍塊從桃園南崁溪出海後，竟一路隨海流漂到北海岸，2個月後在翡翠灣海邊被尋獲，這才順利找回死者「全屍」。

(中時新聞網)