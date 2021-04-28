股市作手鄭光育被檢方指控，炒作康友製藥股價，用1個月將股價快速拉抬變現，不法獲利約8億；檢方聲押但台北地院裁定將鄭男15萬元交保，檢方不服在22日提起抗告，台灣高等法院法官錢建榮將在今天作成裁定。

高院也表示，有媒體批評「鄭光育炒股獲利8億僅交保15萬，檢抗告6日高院未裁定」，但高院澄清表示，4月26日上午11時點收案，迄今日為第3天，該案受命法官錢建榮當天收了4件羈押抗告案件，已加班審理，陸續結案中，鄭光育案預計於28日裁定。

(中時 )