股市炒手鄭光育獲交保檢方抗告 高院法官今將裁定是否聲押 14:512021/04/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股市作手鄭光育被檢方指控，炒作康友製藥股價，用1個月將股價快速拉抬變現，不法獲利約8億；檢方聲押但台北地院裁定將鄭男15萬元交保，檢方不服在22日提起抗告，台灣高等法院法官錢建榮將在今天作成裁定。 高院也表示，有媒體批評「鄭光育炒股獲利8億僅交保15萬，檢抗告6日高院未裁定」，但高院澄清表示，4月26日上午11時點收案，迄今日為第3天，該案受命法官錢建榮當天收了4件羈押抗告案件，已加班審理，陸續結案中，鄭光育案預計於28日裁定。 中科二林園區招商熱 廠商搶地提早投資布局 口湖鄉長林哲凌涉索賄1400萬聲押獲准 (中時 ) #抗告 #鄭光育 #裁定 #建榮 #檢方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢抗告失敗 鄭光育涉炒股15萬元交保確定 18:262021/04/28 社會 嘉縣設科學園區 嘉市拚產業升級 04:102021/04/28 地方新聞 民進黨北市黨部高層兒涉毒 黨部依紀律評議裁決處分 22:082021/04/27 政治 樹科大與燁聯合作 實習月薪30K起跳 17:592021/04/28 寶島 國泰攜三井 搶進台南科技首都 04:102021/04/28 財經要聞 亞泥生態園區食源充足 學界盼促成瀕危珠光鳳蝶復育基地 17:412021/04/28 生活 高嘉瑜轟公設比破50％太扯 花敬群：不要去買就好 房子這麼多 14:402021/04/28 政治 民進黨北市黨部高層黨工之子涉毒 上周遭羈押 18:422021/04/27 社會 嘉義富商勒贖案 4嫌遭求重刑 04:102021/04/27 地方新聞 數十道鐵門加設密道 湖口榮光路外籍私娼寮還是栽了 12:312021/04/28 社會 香港商暉公司推「兆金幣」吸金1.8億 業務幹部13人交保 08:532021/04/28 社會 社會熱門新聞 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 桃園市府驚現偷拍狼 臨時工拍5女同事裙底送辦又考回市府上班 - 社會 女師遭警大外割上銬扣留 陳家欽下令：重新教育執法技巧 - 社會 蔬果大廠傳周轉不靈欠薪 負責人失聯中 - 社會 超強意志力！柔道腦死7歲童腦壓再降 醫：大進步 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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