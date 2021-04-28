伊斯蘭國家標準及度量衡局（Standards and Metrology Institute for Islamic Countries，簡稱SMIIC）致力於調和包含印尼及馬來西亞在內的伊斯蘭國家清真產品標準及制度，經濟部標準檢驗局藉由與SMIIC建立的合作關係已於110年4月27日辦理了一場清真制度視訊研討會，邀請SMIIC秘書長İhsan ÖVÜT及專員Yasin Zülfikaroğlu介紹SMIIC清真標準及產品認驗證制度之總體工作現況與未來發展方向。國內清真產業的推手如經濟部國際貿易局、財團法人中華民國對外貿易發展協會、財團法人全國認證基金會及財團法人商業發展研究院等單位均派員出席研討會。

清真產品近幾年來受到國際間極高的關注，除了全球穆斯林人口成長快速所帶來的商機，還有一些原因是部分伊斯蘭國家提高進入其市場的清真產品管理強度，對於清真產品的貿易造成相當的影響。標準檢驗局表示，SMIIC是僅次於聯合國的第2大國際組織「伊斯蘭合作組織」（Organization of Islamic Cooperation，簡稱OIC）的相關機構，目前有42個成員，已制定了38項OIC/SMIIC標準，其中有14項清真標準，涵蓋食品、食品驗證、食品驗證機構之認證、化粧品、服務場所、觀光、食品添加物等領域。這些清真標準是近2年來經過會員共識產生，也是伊斯蘭國家推動國內清真產品驗證制度的主要依據。在標準檢驗局與SMIIC的合作協定架構下，我國專家可以參與SMIIC標準制定技術委員會會議，取得第一手資訊。

目前我國財團法人中華民國對外貿易發展協會已設有台灣清真推廣中心，並提供我國業者有意拓銷穆斯林市場所需的相關實用資訊，如我國業者針對清真產品輸銷有進一步諮詢需求，可由中心網站查詢，歡迎業者多加運用。

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