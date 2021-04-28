搶母親節大檔商機，乾杯集團旗下日式鍋物專賣店「黑毛屋本家」與「黑毛屋」，分別以季節限定的「蔥鮪鍋」與「鹽麴鍋」兩款日本特色鍋物，搭配六款豪華海陸食材，於4月29日起至5月9日推出母親節限定大餐，標榜用舌尖帶媽媽重遊日本的美好。

觀察國人愛嚐鮮的偏好，「黑毛屋本家」與「黑毛屋」於每季推出日本獨有的鄉土鍋物，像是櫻花飛鳥鍋、石狩鍋等，凡一推出常常成為網路上的話題鍋物。為迎戰母親節，將特色鍋物與豪華海陸結合搶攻母親節商機，目前餐廳平均訂位已達8成，期望帶動業績成長2成。

「黑毛屋本家」以江戶時代「蔥鮪鍋」為主軸，並特別挑選北海道三大蟹中最為昂貴的「毛蟹」，為母親節獻上「蟹宴」，雙人3,980元、四人7,880元+10%服務費，嚴選黑鮪魚兩種截然不同口感的中腹、赤身部位，不僅可品嘗「涮煮」、「丼飯」、「茶漬飯」3種品嚐黑鮪魚的方式，還可享用飽滿鮮甜的日本產毛蟹，以及鮮豔剔透的牡丹蝦與上選日本和牛、Bellota伊比利豬兩大頂級肉品，在靜謐的日式氛圍、暖心的服務下，依序品嚐著特製前菜、主餐、逸品、季節甜點與飲品，享用一頓具有濃厚日本風味的豪華海陸饗宴。

主打高CP值品嘗日本和牛與伊比利豬的「黑毛屋」，則以養顏美容「鹽麴鍋」為主打，推出母親節雙人與四人套餐，售價分別為2,280元與4,520元+10%服務費。

日本傳統發酵的「鹽麴」，富含豐富維他命等多種營養成分，被稱為日本長壽的秘密，不僅滋味溫潤回甘，十分受到日本女性歡迎。主餐集結鮭魚、草蝦、中卷、文蛤與特選日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬兩大肉品，讓媽咪一餐享用六種海陸滋味的同時還可兼顧養顏美容。套餐皆附上綜合野菜盤、料理長特製手工肉丸、逸品、季節甜點與飲品。

(工商 )