搶800億元左右的刷卡繳稅商機，信用卡四雄今年拼了。國泰世華銀行28日宣布，今年除了刷卡繳稅最高12期零利率外，首次針對所有財管VIP客戶再祭出最高0.5％、單筆上限10萬元的現金回饋，另外客戶還可以用紅利直接扣抵稅款，每100點折6元，最高可折當筆刷卡金的30％，國泰世華銀表示，這是其在報稅月祭出最殺方案的一次。

每年5月的報稅季，各銀行都會推出刷卡繳稅方案，力爭一年約800億元的刷卡繳稅金額，今年信用卡大型發卡行更是拼了，主要是台灣有不少刷卡繳稅大戶，單筆一刷就是數千萬元到上億元，每年都有一半以上是用中信銀的信用卡刷卡報稅，今年國泰世華銀、玉山銀及台新銀亦力爭刷卡大戶用自家信用卡報稅。

今年中信銀除了刷卡繳稅最長18期零利率外，還有對英雄聯盟卡、商旅鈦金卡、LinePay卡、中華航空聯名卡等，祭出刷卡繳稅0.2％現金回饋「無上限」，另外單筆刷百萬元以上，還有加碼0.168％的回饋率，但部分有上限4.5萬元。

近年玉山銀多是刷卡報稅金額的第二名，今年對卡友刷卡繳稅除最長12期零利率外，亦祭出0.25％現金回饋，但上限3千元，但針對財管及私人銀行客戶，則祭出刷卡最高回饋0.35％、單筆上限10萬元的方案，另外對於Pi錢包、Only卡及U Bear卡，則是刷卡繳稅單筆3萬元回饋0.2％、上限1,000元，對頂級及一般金額報稅的消費者都祭出方案。

台新銀今年亦是祭出最長12期零利率，一般卡友刷卡繳稅回饋0.2％，回饋上限2千元，但對財管客戶則是有0.35％，回饋上限10萬元的方案。

國泰世華銀往年並未公開對財管客戶祭出刷卡繳稅方案，今年則是祭出財管VIP客戶只要刷卡繳稅單筆逾100萬元，且完成用世界卡刷卡、辦理信用卡電子帳單，並有下載國泰世華銀網銀APP等三項任務，回饋率就是0.25％，單筆上限5萬元，刷卡逾2千萬再額外送家電，同時財管VIP客戶若4~6月其他刷卡金額（不含繳稅）逾60萬元，則回饋率拉高到0.5％，回饋上限10萬元，比較像是附多項條件式的方案。

另外就是國泰世華銀有提供紅利折抵稅款，在特定信用卡客戶刷卡繳稅完後，會以推播方式通知可用紅利抵扣當筆刷卡金，最高抵30％。目前看來，只要是刷卡繳稅金額超過2,750萬元的大戶，還是刷中信銀的信用卡回饋金額會逾10萬元，但因為其他銀行亦努力拉客，所以中信銀今年是否還能搶到逾300億元的繳稅刷卡金額，7月就會揭曉。

(工商 )