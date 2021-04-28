即將進入5月，吠陀占星專家李靜唯老師分析5月整體運勢，對於出國、通關、關稅等相關事物原本的限制，有可能會得到暫時的緩解，大眾關注的疫苗也有機會出現正面消息，不過4／28起冥王星開始逆行，變種病毒、天災（缺水和地震）和人為災難部份還是要特別注意。

在5月中旬，土星進入停滯期，接著會在24日開始逆行。吠陀占星老師李靜唯提醒，進入停滯的土星能量，會帶給人們各種社會議題的省思，且進入逆行後的土星減緩了對於雙魚座所產生的相位壓力，在吠陀占星系統裡，雙魚座代表著海外的事物，所以5月份對於出國、通關、關稅等相關事物原本的限制，有可能會得到暫時的緩解，但因為6月整體運勢也不是很好，所以對於疫情仍然不能鬆懈。

李靜唯老師分析，5月下旬太陽、金星、水星、羅喉合相於金牛座，一般來說太陽與羅喉的力量略大於金星、水星，不過這次由於金星回歸金牛座，壯大了金星的力量，能夠帶領著水星一同與之抗衡。而金牛座在占星學的定義裡，與人體的頸部、喉部、呼吸道有關，雖然羅喉落入了金牛座，不過金星進入金牛很旺，意謂著現今大眾關注的疫苗有機會出現正面消息。

至於5／13～5／19期間，土星會受到火星緊密相位影響，有關於政府、大型組織或是年代久遠的事物要小心會受到嚴峻的衝擊，長期累積的問題難以處理，甚至本質上也已經存在壓抑已久的困難，偏偏木星給予了火星滿滿的能量，壯大了火星對於土星的衝擊，從感受上來說，無疑是雪上加霜。

另一方面，5月太陽進入金牛座與羅喉合相，李靜唯老師分析，吠陀占星系統裡太陽與羅喉之間有著對立性的特質，因此會看到國際之間關於經濟或金融方面的角力拉扯，或者是情感層面產生的凶禍緋聞，發生的頻率變高。

(中時新聞網)