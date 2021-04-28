第三十屆時報金犢獎國際競賽開跑近一個月，便走過全臺三十六所高中、大學，收集了全台師生對於金犢獎三十歲生日的祝福，祝福從星羅棋佈的便利貼到洋洋大觀的海報，甚至是熱情奔放的影片一應俱全，全台同慶金犢三十生日儼然形成一股風潮！

在金犢獎三十周年系列活動「群星共創賀金犢」中，大明高中率先推派電腦繪圖全國第一的選手騰穎婕，為金犢三十歲生日獻上祝福。圖面結合大明高中辦學理念的創新力、品格力、學習力，透過將三力轉化出多元的色彩元素融入到海報設計中，結合金犢的形象，表現出今年度大明高中所有師生會齊心協力，力戰金犢。

基隆商工廣告設計科主任洪敏傑表示，今年是金犢三十，同時也是基隆商工72週年，除了慶賀金犢生日，也要參與金犢的盛會！因此運用大家耳熟能詳的俚語「牛頭不對馬嘴」發想，在設計創意的概念中，不論是牛頭對上馬嘴、馬頭對上牛嘴，都能展現出有趣的一面，因此將象徵基隆天氣的雨雲，結合象徵創意的馬頭腦洞大開、金牛頭上創意萌芽，將創意、金犢、基商廣設三者結合在一起！展現十足的可能性！

基隆商工祝賀海報。(圖/時報獎執委會提供)

士林高商廣告設計科推派了高二的顏榛儀同學代表學校表達祝賀，顏同學擷取士商七十年的歷史而孕育出的自由純樸校風、學生自製力高且社團豐富多元，種種特色交織在一起，形成舒服柔和的色彩，希望能表達對金犢三十生日慶祝之意，同時期許未來會有更多有創意的學弟妹青出於藍更勝於藍，最重要的是勇於參加金犢獎這樣的國際競賽，增加實戰經驗、站上國際舞臺。

士林高商祝賀海報。(圖/時報獎執委會提供)

復興商工認為設計是串連人與人的情感與互動的橋樑，新生代的學子會用嶄新的觀點看待世界，因此透過類電子積木的隨意組合、隨心所欲組裝的圖面視覺，呈現不斷連結、傳接，每次都會創造更多可能性與火花，彰顯復興學子都能得心應手創作出「標新立藝」的作品，同時也與金犢獎三十年來的不斷進步、創新相呼應，今後也會一起向上，走過一甲子。

復興商工祝賀海報。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日。目前共有十三題策略單，主題包括:旺旺集團廣告設計獎-品牌項、產品項、旺旺集團IP周邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎、保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎、永和豆漿包裝設計獎、邢臺城市旅遊形象設計獎、豆力脆品牌形象廣告設計獎、紀念辛亥革命110 週年青年創意設計獎、鮮一杯行銷企劃獎等。

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(中時新聞網)