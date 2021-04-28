王惠美上任後推動「友善校園遊戲場計畫」，由教育處執行編列8000萬預算，投入老舊遊具汰換，縣府將力拼年底前，完成縣內共173國小老舊遊具汰換。（吳建輝攝）

朝興特色遊戲場向教育部申請全國性的補助計畫經費，在全國127所學校中，只有12所獲得錄取，朝興國小是彰化唯一。（吳建輝攝）

彰化縣政府去年推動「友善校園遊戲場計畫」，編列8000萬投入改善縣內國小老舊遊戲設施，計畫執行至今已補助縣內55國小2600餘萬經費，今年又獲中央挹注1億6400萬經費，共同補助興建改善遊戲場，縣府將力拼年底前，完成縣內共173國小老舊遊具汰換。

彰化縣朝興國小28日啟用特色遊戲場，彰化縣長王惠美與會表示，他上任後編列8000萬預算改善校園遊具，如今教育部也重視再挹注1億6400萬元經費，共同要來改善縣內校園的遊樂設施，也感謝中央補助。

王惠美說，朝興國小啟用的遊戲場，是全縣校園中最新、最符合標準的遊戲場，設施迎合小朋友的喜愛，像朝興國小設置高空溜滑梯、鳥巢式盪鞦韆、遊戲沙坑等，展現「創新、體能、多樣、挑戰、安全」的風格，目前彰化縣內所有校園遊具都將陸續更新，最重要的是要安全化，合格化。

彰化縣政府教育處表示，王縣長重視友善校園，上任後推動「友善校園遊戲場計畫」，由教育處執行編列8000萬預算，投入老舊遊具汰換，去年教育部國教署挹注經費，縣府一口氣送審165間國小，今年初開始陸續核定施作，力拚年底前可以全面更新合格安全的遊具供學生使用。

教育處說，編列8000萬的預算已經補助55校，花費2600餘萬經費，因中央挹注經費，因此將原本計畫編列的預算移置校園其他設施更新使用，目前核定的預算陸續招標施作，但因為現在全國都在推行，遊具廠商忙得不可開交，但縣府會盡力推動，希望能在期程內完成。

(中時 )