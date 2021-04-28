北市松山警分局中崙派出所上周遭黑衣人闖入砸電腦，前許姓所長卻涉嫌刪除當天監視器畫面，台北市警察局長陳嘉昌自請處分，並強調這件事沒有外界施壓和不當關說的問題。議員梁文傑指出，台北市長柯文哲今赴議會民進黨團時，他認為用湮滅證據等罪嫌函送警察，不是很妥當

梁文傑表示，會中柯文哲坦白講，他認為用湮滅證據等等來移送警察不是很妥當，但目前來講已經移送檢方，那就檢方來調查，很多議員都對這件事情提出質疑。

梁文傑指出，最重要若真的湮滅證據的話，為什麼這名所長要這麼做，動機是什麼？是不是受到什麼很大的壓力？所謂那10個人到派出所，他們的背景到底是什麼？為什麼所長要為這10人冒這麼大的風險，這是檢方必須去查清楚的。

梁文傑強調，目前黨團有沒有要求警察局來專案報告，這件事情已經移送檢方，現在變成偵查中的案件，現在做行政調查沒什麼特別意義，就等檢方把事情調查清楚。

陳嘉昌指出，這件事單純是派出所和分局間處理，絕對沒有外界施壓和不當關說的問題，目前偵查的結果並沒有這回事。

陳嘉昌強調，到目前為止就是所長、副所長沒有報告，第一時間沒好好處理，分局長聽信他們兩人的話，所以在兩次發言時，談話的內容和事實真相有落差，所有的責任將在調查清楚後追究，包括他也會自行處份，任何處分他都會接受。

(中時 )