黑衣人闖松山分局驚爆畫面遭刪除，警政署怒拔分局長林志誠烏紗帽。(李文正攝)

台北市警察局松山分局中崙派出所遭一群黑衣人闖入砸電腦，監視影像疑遭前所長許書桓刪除，松山警分局長林志誠和中崙所正、副所長通通調職，北市警局長陳嘉昌也自請處分。而掀起風波的黑衣人身份曝光，據悉帶頭的徐姓男子為四海幫成員，另名涂姓男子則是酒商。

全案源於16日凌晨松山分局教官楊忠蒞下班酒後回分局途中，與路人爆粗口爭執，一群黑衣人闖入分局樓下中崙所叫囂，並毀損值班台電腦，警方未依現行犯逮捕，反讓眾人寫悔過書離去。21日晚間臉書社團爆料此事，引發譁然。

北市警察局長陳嘉昌上午至市議會法規會審議新興菸品自治條例，對於10名黑衣人的背景，強調目前並沒有人登記是幫派分子，議員王鴻薇反問，不是有一個是四海幫？陳嘉昌回應目前沒有資料。

據三立新聞報導，帶頭徐姓男子是四海幫成員，在松山區從事酒店經紀工作，曾因妨害自由、社會秩序維護法等罪遭逮；除涂姓酒商外，其餘8名黑衣人皆為徐男小弟。

臉書社團爆料後，松山分局22日由林志誠兩次主持記者會，上午先稱黑衣人沒這麼多，沒持刀械，電腦毀損是民眾肢體動作太大，不慎撞倒，也向警方認錯，並持停電通知單指出，事發前1天停電，復電後員警疏忽未重啟監視器主機，沒拍到衝突畫面。

下午的記者會，據了解林在北市某議員建議下，安排衝突警民雙方在分局前握手和解，並說將傳喚7位滋事者依妨害公務、毀損、妨害秩序等罪嫌送辦，同時將監視器檔案送刑大科偵隊還原真相。

檔案25日成功還原，結果案情大翻盤，台北市警局長陳嘉昌昨在議會表示，上周被調職的中崙所長許書桓，周一在內部調查，鬆口坦承複製檔案過程，「不慎」格式化檔案而刪除，全是自己的行為，沒有人指使。許與副所長顏敏森依縱放人犯、湮滅證據等罪嫌函送法辦。

還原畫面顯示，黑衣人從7人增為10人，都已傳喚送辦。當中有人具前科素行，但並非列管的幫派分子，至於關鍵畫面、眾人身分？警方以偵查不公開不透露。

警政署說，林志誠2次記者會仍無法掌握實情，讓人質疑公權力不彰，傷害警察形象甚鉅，拔官調內勤。

(中時新聞網)