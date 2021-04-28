江啟臣轟民進黨認同謝長廷言論 籲向日抗議撤換駐日代表

國民黨主席江啟臣今天在中常會致詞，砲轟蔡政府一手攻擊核四公投，一邊卻漠視日本政府排放核災污染廢水，是無法自我解釋的矛盾，還持續放任，甚至認同駐日代表謝長廷刻意混淆核災污染水與反應爐冷卻水的差異，是民進黨自失國家利益，一味護航、討好的荒謬劣行。他呼籲民進黨政府向日方正式抗議，撤換不適任的駐日代表，並積極爭取參與第三方監管環節，確保我方可具體參與監理日本政府處理核災污染廢水過程。

江啟臣說，昨天是核四封存7週年，提醒大家「封存不等於解決問題」；今年更是民進黨前主席林義雄創立「核四公投促進會」的30週年。時空環境的轉變，同樣深刻提醒大家，核四的存廢，有務實考量，更需要仰賴人民的智慧，共同做出最後的決定。

他說，透過公民投票決定核四去留，本應該是過去、現在，朝野對於如何解決核四未來的最大公約數。但民進黨對於核四公投、藻礁公投的猛烈攻擊、抹黑扭曲，充分展現對現階段能源政策的毫無自信。

江啟臣說，面對不同的公投案，人民可以做出不同選擇。我們更要再次重申，呼籲全民：支持國民黨所提出的「反萊豬食安公投」，支持「公投綁大選公投」，力求「公投過關、萊豬滾蛋」！並透過公民投票，勇敢表達針對「珍愛藻礁公投」，以及「重啟核四公投」的正反意見，讓能源與環保政策，回歸人民自決。

他強調，蔡英文領導的民進黨可以繼續抹黑，扭曲公投。但每一次抹黑，都將變成民進黨的自我否定，更是污衊曾經為直接民主努力的民進黨前輩們。民進黨遺忘的民主榮光，我們用公投選票來提醒。8月 28 日、剩下四個月，我們一起走進投票所，用公投選票，一起見證優質的直接民主歷程。

江啟臣也指出，一手攻擊核四公投，一邊卻漠視日本政府排放核災污染廢水，更是民進黨政府，無法自我解釋的矛盾。無視週邊國家口徑一致反對，忽視日本國內漁業團體的抗爭，持續放任，甚至認同，駐日代表謝長廷先生刻意混淆核災污染水與反應爐冷卻水的差異，更是民進黨自失國家利益，一味護航、討好的荒謬劣行。

他強調，國民黨再次呼籲，民進黨政府應該向日方提出正式抗議，撤換不適任的駐日代表，並且積極爭取參與第三方監管環節，確保日本政府處理核災污染廢水過程，我方可以具體的參與，表達意見，共同監理。

(中時 )