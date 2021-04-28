群益金鼎證券4月28日舉辦「群益愛閱讀」啟動儀式，前進新北市有木國小捐助閱讀教育經費，群益金鼎證券董事長王濬智指出，今年捐贈範圍將由去年的9所小學，擴及至全台灣北中南東共計15所小學，本次活動特別選在母親節前夕，希望陪伴部分隔代教養、弱勢家庭的學童，並引起社會共鳴，共同關心偏鄉教育。

群益金鼎證券長期關注偏鄉小學孩童閱讀素養，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，落實關懷弱勢族群的公益政策，並藉由同仁志工入校提供學童榜樣學習。

王濬智長年來也親力親為，自「群益愛閱讀」開創來，每年皆親自赴偏遠學校，今年已是連續第八年。王濬智表示，台灣城鄉落差過大，群益未來將持續盡全力幫助偏鄉學童，且除愛閱讀活動外，還會邀請小朋友前進台北市區，展開城市之旅。

有木國小校長江百川表示，認識群益團隊已是第七年，非常感謝群益多年來對偏鄉閱讀的支持，同時引用英國哲學家培根的名言「知識就是力量」，強調獲得知識最有效的方法就是閱讀，也藉此勉勵學童長大後能更有能力，改變社會、造福人群。

群益希望透過資金的挹注，能讓站在教學第一線的教師，給予學童更多資源，並使學校師生凝聚共識，讓偏鄉學童「不輸在起跑點」。更強調，希望透過陪孩童提前慶祝母親節，讓許多隔代教養、弱勢家庭的學童，感受到群益的愛。

(工商 )