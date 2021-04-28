香港天王劉德華出道40年拍過上百部電影，曾榮獲金像獎和金馬獎影帝，並在電視、音樂創造無數佳績，在演藝圈的地位無人能及。最近流傳一張他剛出道不久的時候，抱著一名白胖男嬰親吻的舊照，誰也沒想到這名男嬰長大後，也成為人人皆知的大明星，崇高的成就連劉德華都讚賞過。

時光追溯到快40年前，劉德華某次拍完戲在休息，看到旁邊有個白白胖胖的可愛男嬰，用水汪汪的大眼望著他，劉德華便把孩子抱住，並在男嬰臉頰留下一吻，這個畫面也被工作人員拍下，至今仍不斷被流傳。意想不到的是，這名男嬰長大後蛻變成英俊的大帥哥，進入演藝圈後跨足歌唱、電視劇和電影，成績非常不錯，那個人就是知名港星謝霆鋒。劉德華也在節目《我愛黑澀會》證實此事，表示謝賢當時帶著兒子到片場，才有機會抱到小謝霆鋒。

謝霆鋒幼時曾被劉德華親擁過，長大也視其為偶像。（圖／中時資料照）

謝霆鋒頂著星二代光芒勇闖演藝圈，16歲就以歌手身份爆紅，但也嚐過人生低谷的滋味，劉德華得知後，特地送上寫著「人善天不欺」的一幅聯，希望他能保持初衷、在演藝圈越挫越勇，並在台北開演唱會時，邀請謝霆鋒一起演唱《孤星淚》，教導他做人的大道理；謝霆鋒也公開崇拜過劉德華，不只多次在演唱會中唱劉德華的金曲致敬，更在鏡頭前表白：「華仔是我的偶像，如果我有他那麼一半厲害就好了。」謝霆鋒1999年發行國語專輯《謝謝你的愛1999》，也被視為致敬劉德華1992年推出的《謝謝你的愛》。

(中時新聞網)