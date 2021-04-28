行政院會上周通過「跟蹤騷擾防制法」草案，明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，並將跟騷列為犯罪，違者最重可處5年以下有期徒刑，該草案將送立法院審議。不過，民進黨立委陳秀寳擔憂，現行民刑事訴訟法中規定裁判書類應載明受裁判人之個資，可能成為防範跟蹤騷擾行為的漏洞之一，呼籲政府機關應將相關情況納入立法考量。

針對民刑事訴訟法中規定裁判書類應載明受裁判人個資恐成為跟騷漏洞，陳秀寳建議，被害人若認為有身分保密需求，得請求法院、檢察官就當事人為行為人及被害人之案件，施以身分保密措施；其次，以前曾被跟蹤、糾纏、騷擾的被害人，在法案公布施行後，可向法院申請禁止行為人調閱戶籍資料的保護令。

綠委林楚茵表示，跟騷法修法是全民共識，也是超前佈署，其中有網友在網路上表示可以透過訴訟獲取個資，這樣透過法院公文書信得到個資的漏洞，希望內政部可以把漏洞補起來，防範於未然。

具備律師身分的時代力量立委邱顯智說，在刑事案件中，另案提起民事訴訟部份，而姓名個資部分未被隱敝，這原本就是一個非常嚴重的問題，也確實是漏洞。且在制定相關規範時與現今的時空背景相差甚遠，也沒有必要揭露，如果因為這個漏洞造成更嚴重的侵害，是難以挽回的狀況。

對此，警政署表示，將會把意見帶回去研議，並進一步在內政委員會審查時提出相關案例，完善跟騷法立法。

(中時 )