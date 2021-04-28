大陸國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議，部署加強縣域商業體系建設，促進流通暢通和農民收入、農村消費雙提升等工作。從會議透露的整體工作方向看，在全面推進鄉村振興和把握擴大內需這一戰略支點的背景下，官方將多措並舉，拉動農民收入，啟動農村消費。

作為拉動大陸經濟增長的三駕馬車之一，消費已是重中之重。如何提升消費能力、釋放消費存量、推動消費增量，這些問題是未來大陸經濟的「必答題」，也是在構建新發展格局過程中，需更好發揮超大規模市場的要義。

根據中新網引述大陸商務部國際貿易經濟合作研究院流通與消費研究所所長董超說，大陸農村市場潛力巨大，農村居民可支配收入上升形成農村消費增長的基礎。但當前農村的流通基礎設施建設滯後，流通網絡佈局不夠完善，雙向流通管道和機制不夠順暢，商品與服務消費供給不足。

此外，農村流通管道資訊化程度較低，且冷鏈物流建設相對滯後，缺乏系統化、規範化、連貫性的運作。以農村消費中的流通為例，申萬宏源証券研究所首席經濟學家楊成長表示，農村消費是國內消費市場的重要領域，越來越多的農村居民通過網絡平台購物，但有些農村還不能很好得到物流覆蓋。

(旺報 )