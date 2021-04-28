香港新冠疫情反覆，與大陸通關遙遙無期。香港議員今（28日）在立法會答問大會中質詢能否先安排香港、澳門旅遊氣泡，香港特首林鄭月娥表示，上周四（22日）在大陸出席一個公開活動時，與澳門特首曾探討有關問題，現已積極跟進。針對與大陸通關，林鄭月娥回應，她時常與大陸官員提及港人回大陸免隔離的訴求，大陸國務院副總理韓正對訴求表示明白，但仍希望香港先做好防疫措施，暫時並無明確指標，所以需市民共同努力，例如接種疫苗。

新冠肺炎疫情重創旅遊業，香港旅遊界議員姚思榮今早指，近日再有旅行社倒閉，港府能否先與澳門進行通關，及放寬本地遊，救助旅遊業。

林鄭月娥回應，只要有空間就會放寬旅遊措施，香港目前就「本地遊」在有條件情況下開放，情況許可會進入第二階段，並稱，有就港澳旅遊氣泡與澳門特首商討，惟澳門及大陸接近全面通關，故需要研究若港澳通關，如何規範港人不進入大陸。

香港議員陸頌雄指表示，現在大陸人士來港不需隔離，但港人希望回大陸亦不用隔離，故關注政府與大陸的協商情況，詢問有否特定指標。陸又指不少工友反映，希望政府提供疫苗假期，讓工人接種疫苗後可以休息，又能鼓勵更多市民接種。

林鄭月娥回應，她時常與大陸官員提及港人回大陸免隔離的訴求，大陸國務院副總理韓正對訴求表示明白，但仍希望香港先做好防疫措施，暫時並無明確指標，所以需市民共同努力，例如接種疫苗。

林鄭月娥表示，希望香港逐步有序恢復活動，又稱，香港對疫情嚴峻的地方已經採取禁飛措施。對於陸、澳門通關，林鄭稱，仍需與大陸及澳門探討，未有具體成績，需隨方向繼續努力，但強調生活便利始終要靠疫苗接種，但接種率目前並不理想。

(中時 )