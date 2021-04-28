當今大陸演藝圈無論規模還是「含金量」都足，讓台、港明星趨之若鶩，香港影星到大陸發展的不在少數，除了戲劇邀約外，能出演綜藝、真人秀並好好表現，即便是資深藝人，也有機會再創事業高峰，「電眼男神」莫少聰也是其中之一，而日前有網友分享了一部他在大陸做露天商演的短片，莫少聰一身黑色西裝，竟被眾人嫌寒酸，「沒錢買衣服嗎？」。

1980年出道的莫少聰，在1988年接演電影《中國最後一個太監》，因此提名香港金像獎及台灣金馬影帝，可謂一戰成名，炯炯有神的大眼睛、俊俏高大的外型，加上當時罕見的小麥色肌膚，當年的莫少聰不知迷倒多少亞洲少女，是公認的男神人物，無奈爆出與洪欣的感情糾葛以及呼麻風波，自此人氣暴跌，但如今仍在大陸演藝圈發展，獲取穩定經濟來源並且尋求再發達的機會。

莫少聰商演片被流出，穿了皺皺的黑西裝就上台，被嫌寒酸。(取材自微博)

今年已經60歲的莫少聰，這些年幾乎消失在螢光幕前，主要工作是接大陸地方商演以及抖音直播，靠著過去的人氣還能有不少演出機會，而莫少聰揮別洪欣後，於2011年與小自己28歲的大陸歌手孫雲玲，生下一女，但僅5年就離婚，孩子撫養權歸莫少聰，於是他只能父代母職，努力工作照顧女兒長大。

近來網路上傳出一部莫少聰在大陸的商演影片，他穿著黑色西裝搭配黑色T恤登台，衣服是比較寬鬆的剪裁，也可看見男神身材發福不少，一張俊臉也有了鬆弛的狀態，但引人注意的是他整套西裝有著明顯皺褶，似乎是沒燙過就穿上場了，讓眾網友看不下去，紛紛留言開酸「衣服都是皺巴巴的」、「這身衣服是臨時翻出來的嗎？都沒來得及熨一下」、「沒錢買衣服嗎，混的這地步」。

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(中時新聞網)