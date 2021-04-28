就在要繳交天價遺產稅最後期限的前兩天，南韓已故三星集團會長李健熙(Lee Kun-hee)的繼承者們，28日表示，將支付超過12兆韓元，約107億美元，創韓國史上最高遺產稅紀錄。目前，不清楚這些繼承人會如何分配與賣出多少三星集團股票籌現，但會用六年的時間，每年繳交兩兆韓元給當地政府。

這些三星的繼承者說，還會分別捐出一兆韓元，作為抗疫與罕見兒童疾病的研究經費，同時，以及總價值在兩兆韓元左右，大約2.3萬件已故會長的珍藏藝術品。

李健熙的家庭成員，包括妻子洪羅喜（Hong Ra-Hee），獨子李在鎔（Lee Jae-yong），以及一雙女兒李富真（Lee Boo Jin），李敘顯（Lee Seo-hyun）

2020年十月過世的韓國首富李健熙，留下的遺產初估超過22兆韓元，其中包括約19兆韓元的股票。如果再加上房地產，總金額上看25兆韓元。

李健熙繼承者指出，將分期繳納遺產稅。也就是分六年，每年支付政府兩兆韓元。這個月四月底之前，就要先付第一期的遺產稅出去。據悉，這些三星前會長繼承人，可能利用股票的股息，或許也會向銀行貸款來籌現。

不過，這些家庭成員們將如何分配，李健熙所留下龐大的股票，目前不得其門而入。只知道李健熙在世時持有包括，三星電子4.18％股權，三星人壽20.76％股份，三星物產也就是三星集團控股公司2.88％股權，以及三星SDS的0.01％股份。

產業專家預測，李健熙分配股票方式，將有利於獨子李在鎔鞏固期在三星集團的領導地位。李在鎔把三星集團下的物產，人壽與電子，連接彼此股權後，再用類似蜘蛛網串聯方式，將三者綁在一齊。也就是說，僅握有三星電子0.7％股權的李在鎔，可用三星物產17.33％股份來控制三星集團。

同時，三星這幾位繼承人還表示，將把已故會長的部分財產回饋給社區，將捐贈7,000億韓元，幫助韓國政府抑制新冠病毒。而其中5,000億韓元，用來興建全韓第一家流行性疾病醫院。至於其餘的款項，也將用於疫苗發展與治療研究等項目經費。

另外，也將提供3000億韓元，援助癌症與罕見疾病的兒童患者。未來十年，可望約有1.7萬年輕患者受惠。

至於李健熙生前約2.3萬件珍藏藝術品方面，不乏國寶級收藏與名畫。據悉，要捐出去的珍藏品，大概價值在一到兩兆韓元之間。其中，有2.16萬件文化瑰寶，也包括60件國寶，全部都要捐給韓國的博物館。

另外，大約1600件當代藝術作品，也要送給韓國現代與當代藝術博物館，以及當地其它藝術單位當作館藏。這些要被捐贈的藝術品，包括畢卡索，達利與莫內等，一些享譽國際著名藝術家的畫作。

(時報資訊)