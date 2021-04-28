瑞儀(6176)今天召開法說會，第1季雖然是傳統淡季，但平板電腦及筆記型電腦需求依舊強勁，單季營收仍達141億元，較上季僅下滑15％，年增率達6成以上，毛利率17.68％，亦為上市以來第1季表現最佳，稅後淨利17億元，年增138％，每股稅後盈餘3.58元。

瑞儀2020年合併營收為561億元，營業毛利為107億元，毛利率高達19.03％，毛利率續創上市掛牌以來的新高，也是自2015年度以來連續第5年毛利率呈現成長，主要客戶推出改款的平板電腦及筆記型電腦，成為公司重要利基型產品，且市場上IT產品需求熱絡，出貨量較往年增加並顯著貢獻獲利。

2020年營業利益80億元，雖有受到匯損影響，稅後淨利為52億元，但每股稅後盈餘仍11.24元，連續3年獲利達到一個資本額。今年平板電腦及筆記型電腦需求依舊強勁，雖然第1季為傳統淡季，每股盈餘仍達到3.58元，較去年同期倍增。

車載產品方面，瑞儀耕耘車載應用市場多年已有斬獲，在通過面板客戶及車廠客戶認證後，成功進入歐美知名車廠供應鏈，因車用面板產品生命周期長、利潤佳，成為瑞儀繼平板電腦、筆記型電腦外的另一利基型產品，2021年度預估車載產品營收可較2020年度翻倍成長。

瑞儀主要客戶2021年將延續主打多款平板電腦與升級版筆記型電腦、桌上型電腦及桌上型顯示器的銷售策略，瑞儀為主要供應商，將配合客戶開發新機種及應用新技術，並調節TV、手機產品的產能，將主力配置於高競爭力、高毛利的產品項目，另加上車載產品業績上揚，今年獲利成長可期。

(時報資訊)