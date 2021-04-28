跨國連鎖咖啡店集團星巴克（Starbucks）上季財報好壞不一，其獲利雖然優於華爾街預期，且調升全年營收與獲利預測，但上季營收意外疲弱，受此影響，星巴克周二盤後股價下跌1.71%，報114.16美元。

星巴克第二財季（截至3月底）營收年增11%，為67億美元，不如市場預估的68億美元。全球同店營收年增15%，表現遠優前一年同期的下滑10%。

因顧客購買較大杯和價格較高的咖啡，以及加購其他產品，美國的同店營收成長9%，優於前一年同期因全美封鎖而下跌3%，並已重返疫前水準。不過在美國的客流量仍然下滑10%。

儘管許多歐洲國家延長封鎖措施，但星巴克上季的國際市場同店營收仍成長35%。在其第二大市場中國的同店營收更大幅成長91%，因去年此時受疫情影響，中國的同店營收暴跌50%，導致比較基期較低。

該公司第二季淨利為6.59億美元，每股盈餘為56美分，較前一年同期的3.28億美元、28美分大幅成長。

經調整後每股盈餘為62美分，優於市場預期的53美分。

上季星巴克「淨」增加五家新門市，其中包括在美國和加拿大關閉了約300個營業據點。

此外，星巴克上修2021年財測，全年營收目標從280億～290億美元調升為285億～293億美元，華爾街預估為286億美元。全年每股盈餘從為2.42～2.62美元調升至2.65～2.75美元，經調整後每股盈餘從2.7～2.9美元上修至2.9～3美元，市場預估其調整後每股盈餘為2.85美元。

(時報資訊)