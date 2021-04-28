25歲楊姓男子等7人，今年1月起在新北市中和區大樓內架設詐騙機房，在臉書內故意取印度人的姓名或成立臉書粉絲專頁，在臉書、IG公開招攬印度籍民眾投資，佯稱只要對網頁內的影片點讚，就可獲利並升級投資，警方清查，該詐團已吸收2600多名會員，不法獲利約100萬元。

警方調查，嫌犯成立TMO網頁平台，在內放置印度網紅等youtube影片連結，向印度籍被害人謊稱註冊會員後，就可進行點讚任務獲利，並向被害人誆稱此投資是跟youtube影片創作者合作，也可邀更多人加入抽取佣金，下線越多抽取越多錢，以類似傳統老鼠會方式進行詐騙。

嫌犯以線上翻譯向被害人慫恿表示，可花錢儲值升級為更高等級VIP，將一天可解任務上限提高，可賺取更多現金，最高等級收取7萬元盧比，約台幣2萬6000多元，但等被害人欲提領現金時，嫌犯即以網頁更新為由藉故推託，之後再封鎖被害人。

刑事局偵查第二大隊報請新北地檢署檢察官黃佳彥指揮偵辦，日前前往搜索查緝，當場查獲楊嫌等7人，發現楊嫌前幾天還到廟裡求籤，籤詩解析表示：「如果一昧存心詐欺，結果是壞了自己的心地，將來一旦到了明鏡高懸的官府裡，就會因為自己的詐欺而吃上官司」，神準的預言讓警方也驚訝不已。

警方查扣電腦主機13台、電腦螢幕30台、監視器主機1台、路由器3台、分享器1台、監視器鏡頭4支、針孔攝影機4支、電器遮斷器1台、遙控器3支、手機35支等贓證物，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦，並將請駐印代表處協助尋找被害人。

(中時 )