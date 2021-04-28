公平會28日委員會以違反多層次傳銷管理辦法，決議處新加坡商威夢有限公司台灣分公司10萬元罰鍰。

公平會接獲檢舉，民眾向新加坡商威夢有限公司台灣分公司終止契約，並就所購買「VYVO智能家庭套組」內尚未使用之「SmartLifeDNA健康與健身基因檢測」及「SmartLifeSolution訂閱進階服務」辦理退貨，但是威夢公司未於法定期限辦理退款，影響傳銷商權益。

公平會進一步指出，為避免傳銷商一時衝動參加傳銷事業，加上傳銷商也需要實際投身傳銷業務後，才知道自己是否適合經營，所以多層次傳銷管理法賦予傳銷商參加傳銷事業有30日的猶豫期間，以及猶豫期間後仍可隨時終止契約，且明訂傳銷事業受理傳銷商退出退貨之申請，應於法定期限30日內辦理完成退款，此為法定退場機制，傳銷事業應嚴格遵守。

公平會也提醒已加入傳銷事業的傳銷商，如果想退出傳銷事業，建議以「書面」方式通知，若傳銷事業超過辦理的期限仍未完成退款，可向該會反映，以保障自己的權益。

(工商 )