近期不少詐騙份子假冒銀行，發送帶有惡意連結的詐騙簡訊，導致被害人財務損失，今年第一季，相關受害案件累積已超過70餘件，損失總金額逾新台幣900萬元。看準此一趨勢，新創Gogolook從電信防詐出發，跨足金融科技防詐領域，宣布將攜手AI資安廠商奧義智慧，打造針對企業、且從監測分析到預警的一站式服務Whoscall Watchmen。Gogolook表示，目前已有數家銀行在接洽中，希望能藉此強化數位風險防護。

詐騙集團不斷偽冒成不同企業進行電話詐騙與寄送釣魚簡訊，隨著純網銀相繼上線，Whoscall防詐資料庫中，今年已新增超過4,000組偽冒企業的詐騙號碼。其中，今年初詐騙集團更是鎖定各大銀行，透過偽冒銀行的簡訊及網頁，盜用被害者帳戶造成財損。根據內政部警政署的統計，今年第一季相關受害案件累積已超過70餘件，損失總金額逾新台幣900萬元。Whoscall也表示，今年已攔截280萬次偽冒企業的詐騙電話與簡訊。

為解決金融機構遭偽冒的詐騙，Gogolook推出Whoscall Watchmen企業偽冒預警系統，透過Whoscall用戶主動回報的詐騙電話與簡訊，Whoscall Watchmen將透過AI分析詐騙號碼發話行為，比對防詐號碼資料庫與刑事局165詐騙號碼通報記錄，即時掌握是否有企業遭偽冒的情形。

而在簡訊端，Whoscall Watchmen則再將Android的連結掃描功能中，加入奧義智慧科技 釣魚網址偵測技術，不僅避免用戶落入釣魚網站的陷阱，更能第一時間通報偽冒網域。

Gogolook表示，過去金融機構對於偽冒詐騙只能被動接收訊息，從詐騙發生到正式通報恐耗費半天以上的時間，往往無法即時阻止詐騙發生。而Whoscall Watchmen能將預警時間縮短到一小時以內，讓相關人員得以及早啟動因應措施，遏阻詐騙事件蔓延。

(工商 )