世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）今年球場上不如意，場外也鬧出不少風波，此前他才剛爆冷止步塞爾維亞男網公開賽，蒙地卡羅大師賽更是僅止步於16強，本季狀況十分不佳，而近日他談到ATP規定為球員打疫苗一事，他對此頗有微詞。據透露ATP官方為讓球員接受疫苗施打，承諾給球員一些額外福利，這讓喬柯維奇感到不滿，另外據《sportskeeda》在内多家外媒報導，他也將退出接下來的馬德里大師賽，放棄衛冕將損失500積分！

喬柯維奇說道：「我聽說接受疫苗的球員將獲得福利和更好的住房條件，ATP還是應該遵守巡迴賽各項賽事的規則，而不是按照自己的規則來執行，我現在什麼都不想說，至少對我們的網球而言應該這樣。」「在疫苗方面實際上有很多選擇，我從組織者和我哥哥那裡聽到的消息是，有很多球員想接受不同種的疫苗。」

他強烈對外表示願不願意接受疫苗是自己能決定的事，而不是透過這些福利來驅使球員接受，打從塞爾維亞公開賽他就不斷強調自己反對此規定。另外據外國媒體《馬卡報》表示，喬柯維奇不僅會退出馬德里大師賽，也可能接連缺席羅馬大師賽，等於接下來的兩站他都不會出席，而看到他的這些論點有網友回應說：「他是為養精蓄銳還是出了什麼問題？」、「小丑喬柯維奇！」

而今年還有令人矚目的法網和溫布頓，法網將在5月24日到6月13日期間舉行，另外去年因疫情停辦的溫布頓大賽將於6月28日至7月11日舉行，明年更將取消週日休兵1天的悠久傳統，與其餘三大滿貫一樣連戰14天。或許喬柯維奇真的想給自己一段時間好好休息，準備好狀態再應付這兩個頂尖賽事。

(中時新聞網)