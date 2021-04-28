公平會調查發現，燦坤實業及麗晶國際開發公司在銷售開飲機商品時，在廣告宣稱「節能」等文字述敘與事實不相符，28日經委員會討論後，決議處燦坤實業及麗晶國際各5萬元罰鍰。

公平會指出，開飲機是常見的家電之一，由於它即時供應冷熱水，需要加熱及長時間保溫相當耗電，民眾想要省電費，通常會優先購買具節能標章的開飲機。而燦坤實業及麗晶國際公司銷售「松井節能省電型溫熱開飲機SG-1720」商品，在廣告中宣稱「節能標章」、「具節能標章」等，自然會給人有獲得節能認證的印象。

然而，公平會調查以及依據經濟部能源局意見發現，這項商品並沒有「節能標章」申請獲證紀錄，因此，廣告中宣稱「節能標章」、「具節能標章」等文字與事實並不相符，亦即廣告不實。

公平會進一步提醒消費者在購買家電商品前，可至節能標章全球資訊網查詢確認商品是否獲有節能標章認證，同時，也再次呼籲業者登載宣稱「具節能標章」等文字的廣告時要有所依據，以免觸法！

(工商 )