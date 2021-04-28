綜合所得稅申報旺季即將來臨，各銀紛祭刷卡繳稅優惠搶市。永豐銀行28日指出，2021年5月1日至31日於「財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜所稅，全卡友皆可享免手續費、單筆滿3,000元分3期0利率與0.4％豐城購物金回饋；同時，卡友在4月28日至5月1日首度綁定永豐銀行LINE官方帳號，還能額外再享限時限量的LINE Points點數回饋。

據統計，2020年以信用卡繳納的稅款超過千億元，顯見信用卡已成為當前最重要的繳稅工具。全台各家銀行近期紛紛推出刷卡繳綜所稅方案，除免手續費、分期0利率成為基本款外，卡友只需簡單步驟就可以輕鬆繳稅再賺回饋。此外，為吸引更多民眾加入辦卡行列，各家銀行業者也特別提供新戶辦卡繳稅加碼優惠，讓新卡友刷好拿滿，盡享刷卡繳稅小確幸。

永豐銀行指出，以永豐DAWHO現金回饋卡為例，即日起至5月20日成功申辦的新卡友只要完成登錄，刷卡繳稅不限金額就可獲得「誠品生活即享券」300元，單筆繳稅滿10萬元再加碼1,000元即享券，最高可享1,300元超值好禮。

(工商 )