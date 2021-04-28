母親節孝親餐飲商機，並讓更多民眾認識館內五星宴會魅力，士林萬麗酒店首次在5月9日母親節當天午、晚餐時段，推出「尊寵盛宴」母親節限定套餐，即日起開放預訂，每位1,888元+10％，每桌最低消費人數須達4位，每桌提供特選紅酒一瓶、果汁無限暢飲，媽媽並可享有髮型和美甲服務。

「尊寵盛宴」將由士林萬麗酒店宴會主廚陳名群精選其中一道前菜，在現場親自示範，並指導賓客擺盤。主廚團隊精心料理的位上套餐，包括特色湯品「炭燒黑蒜山藥走地雞湯」，三道主菜「低溫慢煮無骨牛小排佐金桔醬」、「北海道乾煎大干貝附柚香蛤蜊湯」、「灌木蜂蜜慢火烤銀鱈魚」等，另有甜品「大理玫瑰冰淇淋甜脆麥片」。

士林萬麗酒店母親節當天將邀請專業髮型師、美甲師，替媽媽設計簡約得體的造型，再由專人協助媽媽與家人留下珍貴合照；此外，還提供tokuyo按摩椅、Switch健身環等免費體驗設施，在專屬媽媽的日子，打造一場尊貴級體驗。

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