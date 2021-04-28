統一7-11獅球星蘇智傑與林安可28日一早前往花蓮中原國小與小朋友進行閱讀講座，前一晚兩人與味全龍隊的比賽有著相當精彩的表現，今天直接與中原國小的師生面對面，讓許多小朋友都相當的興奮。

中華職棒今年與花蓮的首場賽事於4月27日開打， 球芽基金與花蓮文化局趁著許多球星到花蓮比賽的同時，邀請了去年總冠軍統一7-11獅的外野二帥蘇智傑與林安可到中原國小與師生進行棒球大日子講座，不僅分享自己的棒球甘苦談，也分享了閱讀的重要性。

蘇智傑與林安可提到屬於自己的「棒球的大日子」，兩人不約而同的都是小時候第一次當國手並拿下冠軍的經歷。蘇智傑在就讀台東三民國小時，是第24屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽的中華代表隊成員，該屆在日本的決賽，由台灣拿下世界冠軍，讓蘇智傑相當難忘。林安可則是提及自己在讀國中時參加第12屆泛太平洋國際青少年軟式棒球邀請賽，也拿了冠軍歸國。

統一7-11獅雙帥都以自身的經歷，勉勵小朋友遇到困難要勇於面對問題與挑戰，不要害怕、不要逃避。蘇智傑也跟小朋友分享要好好培養閱讀能力，提到以前自己練球完回家只想看電視跟休息，現在覺得當時應該要多學習、多閱讀，期許小朋友不要小看那一點點的閱讀時間，因為閱讀能帶給大家很多想像力，也能與世界接軌，棒球沒有辦法打一輩子，但學到的知識是跟著一生的。

蘇智傑與林安可兩人也與小朋友一起分享小天下出版社《神奇樹屋特別篇1：棒球的大日子》這本書，同時也推廣花蓮文化局行動書車的偏鄉閱讀活動，並將《神奇樹屋特別篇1：棒球的大日子》書本捐贈給中原國小棒球隊、花蓮文化局，期許透過行動書車的高度機動性，讓更多孩子都能享受閱讀資源。

蘇智傑與林安可在中原國小推廣閱讀，大受師生歡迎。（球芽基金提供）

(中時 )