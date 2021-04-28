為確保電力供應穩定，減少空汙及碳排放，也因應大量再生能源併網間歇性，台電今天把「通霄電廠第二期更新改建計畫」送至環評大會審議，並擬在通霄電廠內興建5部總裝置容量330萬瓧以下的燃氣複循環機組，設置海水淡化廠以供廠內發電製程用水，並規劃鋪設海底輸氣管線，連接台中港天然氣接數站與苗栗通霄電廠，今天順利通過環評大會審查，預計2029起陸續完成。

通霄二期計畫規劃利用通霄電廠既有4、5號機拆除後的空地廠內剩餘空間，他興建5部總裝置容量330萬瓩以下的燃氣複循環機組，如以4000萬瓩計算，預計提供8％備轉容量。

經環評審查後要求「針對鯨豚（含白海豚）之調查結果，每年進行滾動式檢討」、「輸氣海管台中端執行『對照區』之鯨豚（含白海豚）生態調查」、「施工期間施工機具20％以上及施工車輛80％以上符合黑煙不透光率1.0m-1以下」、「施工期間開發行為當地AQI＞100時，採行施工期間空氣品質不良之空氣品質影響減輕對策」。

(中時 )