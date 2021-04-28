苗栗作家講堂系列活動。

苗栗縣2021年貓裏作家講堂系列講座，將從5月4日開跑，在維期2個半月的活動期間，將陸續在泰安象鼻國小、泰興國小等校社區共讀站，舉行11場次的作家講座與主題書展，其中包括蕭綾均的《牽起道卡斯》邀請讀者一同加入道卡斯的牽田祭儀，苗栗縣長徐耀昌歡迎舊雨新知踴躍來聆聽文學創作歷程，感受苗栗的好山、好文、好人情。

苗栗縣2021貓裏作家講堂系列講座，涵括了各種領域的文學創作分享，其中，《Yaki的織布聲》是原住民族與專職教師賴秀慧要與大家分享聲聲不息的泰雅織布！《寵你的靈魂》由文學教授解昆樺邀請大家一起來聆聽語言寺廟的祝福！《牽起道卡斯》是蕭綾均邀請讀者一同加入道卡斯的牽田祭儀。《客語故事集》是客語研究專家羅肇錦教授想表達的客語的研究與分享…，11場講座場場精彩，絕對值得文學愛好者細細品味！

這次系列講座活動地點，涵括了全縣山區或偏鄉學校新成立的社區共讀站及原住民實驗學校的傳統竹屋建築，也深入傳統象山書院、或是後龍大山社區活動中心。希望透過作家講座分享，實地對客庄人文歷史、自然景觀、風土民情等作深刻描述，讓客家文化永續傳承。

28日上午作家講堂系列，在縣立圖書館舉行開跑儀式，縣長徐耀昌到場致辭表示，透過文學作品的出版與苗栗縣立圖書館網站平台的引薦，不僅能讓鄉親認識苗栗優質文學作品與文學作家，同時還能透過文學講座深入認識客家文化、風俗民情及在地人文等，進而引領苗栗青年學子與鄉親傳承創作、記錄客家庄的在地風情，歡迎過去喜歡這系列講座的朋友們，踴躍參與。

苗栗縣長徐耀昌28日上午主持貓裡作家講座系列啟動儀式。（謝明俊攝）

苗栗2021貓裡作家講座系列28日上午啟動，將陸續推出11場講座。（謝明俊攝）

苗栗2021貓裡作家講座系列28日上午啟動，將邀知名作家鄧榮坤（左起）、解昆樺、甘耀明等依序登場。（謝明俊攝）

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