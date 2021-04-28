今年五月，獅隊結合在地廟宇合作，推出「統一獅Ｘ廟宇季 有球必應」主題活動，將走訪龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮，從5.1~5.16推出不同活動與民眾一起互動，感受棒球魅力，並邀請信眾一起走入球場感受棒球魅力。

「統一獅Ｘ廟宇季 有球必應」第二站活動，將於5.8(六)10：30~11：30於南鯤鯓代天府熱鬧登場，統一獅明星選手吳桀睿、劉軒荅及姚雨翔將代表球隊前往南鯤鯓代天府與信眾一起互動同樂遊戲，並舉辦簽名拍照會活動，屆時歡迎球迷一起共同參與。

南鯤鯓代天府是一座位於臺灣臺南市北門區之王爺廟，為台灣五府千歲的王爺總廟，主祀「代天巡狩」李、池、吳、朱、范 府千歲五府千歲。每年固定舉辦的平安鹽祭，在10~11月間就會陸陸續續的舉辦一連串的活動，每年樣子都不同的平安鹽袋更是大家排隊爭著領取收集的熱門紀念品，拿到平安鹽袋後，到廟前廣場的鹽堆拿些鹽裝入，再到香爐過爐，就是納福驅邪的小寶物。南鯤鯓代天府也是被列為國定古蹟，更獲得米其林三星旅遊景點。

本次活動除了邀請統一獅選手出席外，萊恩也會擔任遊戲關主，活動現場也規劃互動遊戲關卡，邀請大家一起來同樂，龍崎文衡殿也特別準備許多精美禮物贈送給民眾，其中獎項如下：

頭獎：統一獅Ｘ南鯤鯓代天府 聯名T恤

貳獎：統一獅Ｘ南鯤鯓代天府 聯名帽子

參獎：統一獅Ｘ南鯤鯓代天府 聯名旗幟

肆獎：統一獅Ｘ南鯤鯓代天府 聯名毛巾

參加獎：南鯤鯓代天府 鹽祭福袋

每項贈品限量贈送，歡迎市民一起來現場與統一獅職棒明星同樂，走入南鯤鯓代天府認識廟宇在地文化。本次活動配合政府防疫措施，現場參與活動將量測體溫，並全程配戴口罩，建立健康防疫新生活。

(中時 )