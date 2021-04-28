作為全球重要製造業國家，印度疫情蔓延引起高度關注，在全球產業鏈大分工的背景下，牽動大陸諸多出口印度中小企業的關注。中山一家燈頭零配件生產商的負責人吳先生說，印度今年飽受疫情影響，但來自印度訂單也同樣暴增，年增率達到約50％，特別是春節過後驟然增加，「產能跟不上印度的訂單增加量是目前最大困擾」，3月訂單如按工廠3月人手生產出貨的話，出貨時間需要排到9月。

但也有不少業者擔心印度疫情影響而被棄單。據《證券時報》引述深圳石岩一家主業為音箱出口的外貿企業負責人陳女士說「還有5000台貨放在倉庫」，透露在印度的最大客戶，往年每月都要從她工廠訂幾萬台音箱在印度本土銷售，但今年還沒有訂過貨，包括去年訂的貨也還有5000台沒有提貨，更聽到印度老闆說全家都感染了新冠肺炎。

回顧過去24小時，印度新增新冠肺炎確診病例32萬3144例，累計確診病例達1763萬6307例，累計死亡19萬7894例。

(旺報 )