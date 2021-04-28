謝姓瓦斯工前年利用臉書結識14歲少女，傳訊「你是不是想來找我」、「你想跟我在一起嗎」，藉以引誘少女自拍胸部裸照給他，少女則在住處自拍攝裸露照傳送給他，少女母親發現2人對話內容後報警，士林地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處徒刑1年10月，並以謝男已賠償少女母2萬元，予以緩刑4年。

已婚且育有1女的謝男，前年6月在臉書社團認識少女後，陸續傳訊「你去廁所拍胸不給我」、「想跟我在一起嗎」、「你自己跑出去會不會被罵」等語，引誘無知少女拍攝照片給他欣賞觀看，少女因涉世未深，以手機自拍4張照片並傳給謝男。

直到少女母親覺得女兒行為怪異，查看臉書對話紀錄，得知女兒將裸照傳給網友，立即報警處理。檢察官認定猥褻照片客觀上足以刺激、滿足性慾，依法起訴。

判決指出，謝男為滿足個人私慾，影響少女身心健全發展，而犯後坦承犯行，偵查中已與少女母親達成和解，賠償2萬元，考量謝男並未散布與他人分享猥褻照片，依法判處徒刑1年10月，緩刑4年，並向公庫支付10萬元，提供40小時義務勞務。

(中時 )