今年全中運新竹縣代表隊奪得14面金牌，創歷年來最好成績，仰德高中包6面金牌，也是該校參加全中運得牌新高，其中，柔道隊連2年都得牌，去年由詹琬喻拿銅，今年有蔡世恩奪金，令竹縣體育界刮目相看。

「柔道隊是照三餐練習！」教練林昱辰說，學校沒有體育班，他共挑選10名適合練柔道和角力的學生，2年前成立柔道隊開始訓練，每天早上6點到7點、下午2點到5點半及晚上7點到9點，進行各種體能及技巧訓練，對首次接觸柔道的學生來說，真的是非常辛苦。

林昱辰說，新竹縣以往在技擊類柔道項目並不是強項，去年全中運首次展現仰德柔道隊的訓練成果，由高一女學生詹琬喻拿下銅牌，詹同學很有奪牌實力，可惜升高二後受傷，無法參加今年全中運。

去年全中運柔道國中組冠軍的蔡世恩，被林昱辰相中進入仰德高中唸電子商務科，進柔道隊接受林加強指導過肩摔和大外割等技術，同時做角力相關技巧的訓練。

蔡世恩體重近100公斤，在全中運柔道第7量級競賽時，一路過關斬將奪得金牌，也是他個人在全中運的「二連霸」，角力初試啼聲也拿到銅牌。

林昱辰指蔡世恩訓練時從不喊累，是很願意下苦功學功夫的選手，掌握柔道和角力的技巧天份也夠，只要好好培養很有機會成為代表台灣競技的國手。

蔡世恩表示，能拿到全中運金牌要感謝教練林昱辰的指導，希望明年能完成高中組「二連 霸」，個人「三連霸」，以後想唸哪個體育大學還沒有確定，目前是朝柔道國手的目標邁進。

(中時 )