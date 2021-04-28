新竹市市區難得的農村小校「水源國小」28日舉行新建活動中心動土典禮，是該校建校44年來最大規模的校園改造，市府表示，後續也將啟動操場、共融遊戲場整建及前庭圓環周邊景觀等設施整建，讓孩子在更優質的環境中成長。

代表市長林智堅主持動土儀式的副市長沈慧虹表示，水源國小是1所與社區沒有界限的學校，目前學校國樂團都要在社區廟宇的活動中心練習，未來將會有屬於自己的場地。水源是竹市的源頭，新竹市沒有被遺忘的角落，市府希望爭取最完善的經費，鑄造永久的校園，打造的不只是1座活動中心，更是重生的校園，希望水源國小繼續邁向新的50年。

教育處代理處長沈靜濤指出，水源國小重視生態課程、發展國樂特色，並以在地傳統融入教學，與水源里、千甲里里民共榮共生，與社區鄰里共好，創造優質教育環境。

水源國小位於新竹市水源保護地，在新竹市市區邊緣維持著小型農村景觀，水源國小校本課程就以生態起家，於1977年創校以來，無大型風雨活動空間，集會、各項體育活動常受限，歷經2年多的努力，獲得中央及市府補助並核定6095萬元，新建2層樓的多功能活動中心，含舞台、球場、半戶外展演空間、教室3間。

另為了延續原本農村生態樣貌的環境特色，此次設計特別維持1樓平面的穿透與串聯性，將新建活動中心量體抬升，讓地面層留出遮蔭的多用途空間，並且連結了原有的校園籃球場與操場，串聯小學遊戲場以及幼兒園遊戲場，讓校園的開放空間彼此串聯，改善原有的封閉性。

校長何信煒表示，期待了44年的校園終於可有新面貌，期盼有了這個活動中心，孩子們可以不用再受下雨天，苦無遮風避雨的上課窘境，也可以讓學校引以為傲的國樂團以及各項藝術表演，有了1個更棒的展演空間。

(中時 )