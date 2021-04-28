百貨影音家電通路商集雅社（2937）28日法說，今年第一季受惠報復性消費，營收年增21.42％，延續Q2持續展店四家，全年全台門市將展至60家，同時為搶攻維修家電商機，亦積極籌備商用工程街邊店，預計第三季登場。

集雅社發言人李伯昌表示，集雅社主要的營收來自於百貨、商用工程以及網路電商平台的家電用品銷售，受惠國內消費需求旺盛，1~3月營收7.23億元，相較去年成長21.42%。展望今年，雖然原物料及運費等不確定性因數增加，但仍積極展店以及強化與電商平台合作，整體營運樂觀。

李伯昌表示，雖然受到原物料以及運費等問題，今年各家電原廠第二季新品紛紛喊漲，漲價幅度約有10%~15%的幅度，在預期漲價前提下，備貨充足，且同步與原廠交涉，進一步降低調價幅度，為消費者爭取更多優惠。

集雅社自106年起推出五年計畫，透過展店、增加銷售通路平台、擴大營運範疇，至去年2020年五年計畫合併營收達28.86億，雖距離目標30億已不遠，以今年首季增長逾二成，全年有望衝破30億大關。

去年集雅社包括百貨購物中心、商用工程以及網路電商平台共增加6個門店，包括4家百貨購物中心與商用工程2家，營收創新高。今年以來則開出3家百貨專櫃，其中高雄義享天地攜手三星全方位旗艦店更是備受矚目，另有1家商用工程街邊店籌備中，預計第三季開幕，未來也將朝每年至少5家百貨以及3家街邊店的規模擴張。

(工商 )