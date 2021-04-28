為感謝園區廣大從業人員的付出與貢獻，於勞動節前夕由各園區遴選出49名本國籍模範勞工及優良單位等獎項，另為表彰認真盡責的國際移工，經濟部加工出口區管理處自去(109)年首創優秀國際移工選拔，今年共有7名國際移工獲獎。今(28)日於高雄楠梓科技產業園區莊敬堂舉行110年五一勞動節表揚大會，由加工處處長楊伯耕親自頒獎，為當選的模範勞工獻上祝賀。

加工處處長楊伯耕表示，這是科技產業園區更名後首次的模範勞工表揚，但不論時代如何更迭，廣大的勞工朋友們一直是園區產業發展的重要基石，園區現有近8萬名從業人員，56名模範勞工是萬中選出，不分國籍展現盡忠職守、敬業樂群服務精神，深獲事業單位肯定，更感謝所有勞工在疫情挑戰下仍堅守崗位，讓園區營運績效逆勢成長。此次模範勞工代表中，宏全國際股份有限公司中港分公司的林凰玉女士已在該公司服務近27年，擔任採購一職，秉持對公司最有利原則購入原物料，節省公司成本，並積極控管原物料之入廠，減輕倉庫庫容不足的壓力，辦事績效相當卓著，深獲公司及客戶的肯定，不僅是企業的瑰寶、更是職場的典範。

此外，臺中潭子科技產業園區內光聯科技股份有限公司擔任技術員的帕拉（SON AB SUPARAT）工作表現優異，能確實執行主管交付的任務，並全力配合公司執行工作推展，雖非本國籍人員，但自我進修中文語言專長，擔任主管與泰籍移工間的溝通橋梁，協助產線運作順暢，熱忱積極的正向態度，足為員工楷模，榮獲本(110)年度優秀國際移工。

本次活動同時頒發台灣雙葉電子股份有限公司等15家勞資關係優良事業單位、萬寶至馬達股份有限公司企業工會等9家優良工會、工聯會副理事長陳金城等11名優秀工會職員、台灣佳能股份有限公司企業工會秘書張淑如等3名優秀工會會務工作人員，及台灣恩智浦半導體股份有限公司等8家（位）熱心公益貢獻獎。

其中榮獲熱心公益貢獻獎的台灣恩智浦半導體股份有限公司，長期認養高雄楠梓科技產業園區靜馨園前緣綠地，設置公園公共設施供員工使用，109年舉辦「NXP Can Help」公益傳愛活動，幫助公益團體安德烈慈善協會、羅山學堂及華山基金會，並與高雄市楠梓特殊學校簽約，評估錄用該校學員，提升該校就業率，熱心公益，不遺餘力，實為園區之表率。

加工處表示，引領臺灣經濟起飛的加工出口區，已正式更名為「科技產業園區」，邁向另一個嶄新的階段，未來將秉持積極任事的服務精神，朝產業科技升級、服務智慧升級、環境優化升級的目標持續邁進，也期望園區內勞資政三方同心協力，攜手再創經濟佳績。

(工商 )