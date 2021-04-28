農委會28日指出，根據Marketsand Markets公司調查，全球生物肥料市場2020年的規模為23億美元，到2025年預估規模達39億美元，生物農藥市場規模則將高達85億美元，顯示未來生物肥料與生物農藥國際市場的重要性及龐大的發展潛力。

農委會進一步指出，為拓展國內相關產業之國際市場及瞭解其管理規範，2015年向亞洲生產力組織（APO）倡議辦理5年期「APO生物肥料與生物農藥國際研討會(ICBB)」計畫，並獲同意。

經過農委會與APO連續第5年的合作，28日在台北舉辦「第5屆APO生物肥料與生物農藥國際研討會（ICBB）」，共計15個會員國共襄盛舉。延續前4屆研討會成果，針對農業微生物資材之行銷與商品化進行研討，完成從政策法規到商品普及，實現亞太地區安全農業的產業化。

農委會指出，2016至2019年的研討會分別完成各階段任務，涵蓋各國法規與管理、新技術研究與應用、市場需求與發展、教育訓練及區域合作等。原訂於2020年舉辦的第5屆ICBB，因為受到疫情影響，延至2021年改採國內實體會議與國外視訊方式同步進行。包括：孟加拉、斐濟、印度、印尼、伊朗、日本、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、越南等之49位國外學員，以及我國30位學員、40位觀察員參與。

農委會表示，5年期的研討會計畫結束，未來將可透過「亞太地區生物農藥與生物肥料資訊平台（APBB）」，持續進行生物肥料與生物農藥政策法規、研發成果及商品等資訊交流，不僅提高台灣在生物肥料及生物農藥領域之國際能見度，更彰顯我國為亞太地區永續農業發展所作的貢獻。

(工商 )