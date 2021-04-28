天后蔡依林（Jolin）日前結束5場「Ugly Beauty」台北加場演唱會，這次蔡依林率領外籍舞者跳新歌〈Stars Align〉，高難度地板動作震驚全場，不過蔡依林在慶功宴上則自曝，她拍MV拍到凌晨2點，蔡依林還在現場擺臭臉，而蔡依林的擺臭臉照也在稍早曝光了，網友看了卻是一片狂讚。

蔡依林在演唱會唱跳新歌〈Stars Align〉之外，也同步釋出MV，而蔡依林在慶功宴上被問到MV花絮時，她則大爆自己的料，透露她拍MV之前，就和導演通溝「我11點就要睡覺，結果那天拍到凌晨2點」，拍攝時蔡依林突然問現在幾點，當她得知已是凌晨，蔡依林瞬間臉臭，氣沖沖地拍完最後一個鏡頭。

對此，蔡依林稍早則在網上曬出MV花絮照，只見蔡依林身穿拍MV的服裝，面無表情、眼神呆滯地看著前方，蔡依林也發文：「我愛導演導演愛我…吧」，蔡依林臭臉照曝光，吸引網友留言討論：「感謝公開！這臉我百年才見一次！臭美的」、「姐好厭世」、「已登出」，還釣出五月天成員瑪莎直呼羨慕：「我們跟導演合作過那麼多次，他從來都不想跟我們拍照」。

其實蔡依林受訪時就透露，自己一定要規律地睡覺，還自嘲無法熬夜拍戲，很怕因此被說耍大牌「錄音也是，8點以後聲音就累了，所以要早點開始」，同時，蔡依林也強調，很熟的人才會看到她臭臉「導演是唯一看過我臉臭的，獨家享受，他習慣了」。

(中時新聞網)